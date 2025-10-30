قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحد أعراض التحول الأمريكي ولكنه ليس سبب التحول».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة على مدار 20 عامًا ماضية شهدت نوعًا من الانفصال بين الطبقة العليا والمجتمع.

ولفت إلى أن رسالة ترامب الأساسية خلال حملته الانتخابية الأولى كانت تعتمد على أنه «شخص غير تقليدي»، قائلًا إنه في الولاية الثانية «عاد لينتقم ويغير نظام العمل الأساسي».

وذكر أن «ترامب يتسم بأنه شخص نرجسي للغاية»، مضيفًا: «في أول خطاب في الانتخابات كلامه إن إحنا (أمريكا) شلنا عبء العالم ادفعوا لنا، لا تقول لي مبدأ ولا قاعدة».

وأشار إلى أنه يؤيد ترامب في شيء ويختلف معه في أشياء كثيرة، معقبًا: «أتفق أنه زهق من فكرة التفاوض المستمر اللا منتهي بحجج، لأننا عانينا من تلك المسألة طويلًا».

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لنحو 7 سنوات حتى تعود إلى مكانتها.