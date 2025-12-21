ضبط نقاش بالجيزة هدد محامية برسائل ترهيب على واتساب بعد نشرها فيديو عن واقعة المترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوب بصور، نشرته إحدى المحاميات على حسابها الشخصي، تضررت فيه من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاحًا ناريًا، مصحوبة بعبارات تهديد.

وبالفحص، تبين أن الواقعة جاءت على خلفية نشر المحامية مقطع فيديو أعربت خلاله عن رؤيتها بشأن واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه حصل على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبه، وقام بإرسالها للمحامية بقصد ترهيبها، اعتراضًا على محتوى الفيديو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.