 ضبط نقاش بالجيزة هدد محامية برسائل ترهيب على واتساب بعد نشرها فيديو عن واقعة المترو - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 9:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

ضبط نقاش بالجيزة هدد محامية برسائل ترهيب على واتساب بعد نشرها فيديو عن واقعة المترو

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 9:45 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوب بصور، نشرته إحدى المحاميات على حسابها الشخصي، تضررت فيه من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاحًا ناريًا، مصحوبة بعبارات تهديد.

وبالفحص، تبين أن الواقعة جاءت على خلفية نشر المحامية مقطع فيديو أعربت خلاله عن رؤيتها بشأن واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه حصل على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبه، وقام بإرسالها للمحامية بقصد ترهيبها، اعتراضًا على محتوى الفيديو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك