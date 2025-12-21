المغرب يفتتح أمم إفريقيا بالفوز على جزر القمر بثنائية

افتتح المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الخامسة والثلاثين، بالفوز على ملعبه ووسط جماهيره على حساب منتخب جزر القمر 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، عاصمة المغرب.

وتستضيف المغرب نسخة العام الحالي من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026، وانطلقت البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

وسجل الهدف الأول للمغرب إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ثم أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

بدأ أسود الأطلسي المباراة بشكل قوي وسيطروا على أحداث الشوط الأول ولكن دون تسجيل، حتى مع ركلة الجزاء التي تحصل عليها إبراهيم دياز في الدقيقة 10 وأهدرها سفيان رحيمي في الدقيقة 11.

وتكتل منتخب جزر القمر في الشوط الأول دفاعيًا بشكل جيد، مع تألق حارس مرماه يانيك باندور، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة على استحياء في مرات قليلة.

وجاء الشوط الثاني على غرار الشوط الأول بهجوم مغربي كبير وكاسح وتكتل دفاعي من منتخب جزر القمر، ولكنه لم ينجح في الصمود سوى لمدة 10 دقائق من الشوط الثاني.

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 55، بعد تمريرة وصلت له على نقطة الجزاء سددها مباشرة في شباك حارس مرمى جزر القمر.

وتواصل الضغط المغربي، مع خروج منتخب جزر القمر من تكتله الدفاعي بمحاولات للتعادل تصدى لها المتألق ياسين بونو.

وفي الدقيقة 74 وبعد 9 دقائق فقط من مشاركته بديلًا، سجل أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، الهدف الثاني للمنتخب المغربي من ضربة خلفية مزدوجة بشكل رائع.

وفي الوقت المتبقي من المباراة أهدر منتخب أسود الأطلس العديد من الفرص لتعزيز النتيجة وزيادة عدد الأهداف أمام تألق حارس مرمى منتخب جزر القمر.

و في المباراة جاء إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، بأول أهداف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما أصبح هدف إبراهيم دياز هو الهدف رقم 99 في المباريات الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال نسخها الـ35.

وأهدر سفيان رحيمي، مهاجم المنتخب المغربي، أول ركلة جزاء في البطولة، بعدما حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تدخل على إبراهيم دياز، احتسبها حكم المباراة.

وسدد سفيان رحيمي ركلة الجزاء في الدقيقة 11 علي يمين حارس المرمى يانيك باندور، والذي تصدى لها ببراعة حارس منتخب جزر القمر.

كما شهدت المباراة تغيير اضطراري للمنتخب المغربي في الدقيقة 19 بخروج رومان سايس للإصابة ومشاركة جواد اليميق.

فيما حصل يانيس كاري، متوسط ميدان منتخب جزء القمر، على البطاقة الصفراء الأولى، في البطولة بعد خطأ ارتكبه في وسط الملعب، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، منع به هجمة واعدة للمنتخب المغربي.

وفي المباراة الثانية للجولة الأولى من المجموعة الأولى يلتقي منتخب مالي مع منتخب زامبيا في الرابعة من عصر غدٍ، الإثنين.