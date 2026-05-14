أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران.

وشدد على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها، ومستعدة بنفس القدر لمتابعة الدبلوماسية.

وفي كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، قال عراقجي، إن "إيران تعرضت خلال أقل من عام واحد لاعتداءين همجيين وغير قانونيين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بررت بأكاذيب تتناقض مع تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتى مع تقديرات الاستخبارات الأمريكية نفسها".

وأضاف أن إيران مثل العديد من الدول المستقلة، "وقعت ضحية للتوسع غير القانوني وإشعال الحروب، وهي ظواهر ليس لها مكان في عالم اليوم".

وشدد عراقجي، على أنه "يجب أن يكون قد أصبح واضحا للجميع الآن أن إيران لا تُقهر، وأنها كلما تعرضت للضغط تظهر أقوى وأكثر اتحاداً".

وأكد أن الإيرانيين لن يحنوا رؤوسهم أبداً أمام أي ضغط أو تهديد، لكنهم يردون على لغة الاحترام بالمثل.

واستدرك قائلا إن "الشعب الإيراني مسالم ولا يريد الحرب، رغم أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه رد ساحق ومدمر للمعتدين الأجانب"، مضيفا: "لسنا المعتدين، بل نحن الطرف الذي وقع عليه الظلم والعدوان".

ودعا عراقجي، دول "بريكس" والمجتمع الدولي إلى إدانة واضحة لانتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ومنع تسييس المؤسسات الدولية، واتخاذ إجراءات لوقف إشعال الحروب وإنهاء الإفلات من العقاب، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

واختتم قائلا: "الأمم التي تسعى للكرامة والاستقلال قد تتحمل مشقات كثيرة، لكنها لن تهزم أبدا".