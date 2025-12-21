محمد إمام يحاول احتواء أزمة فيلم الست بعد جدل تصريحات محمد صبحي

في خضم الجدل الواسع الذي تفجر حول فيلم الست، خرج الفنان محمد إمام بتصريحات حملت محاولة واضحة لتهدئة المشهد المشتعل، مؤكدا احترامه لجميع الأطراف، وممسكا بالعصا من المنتصف في أزمة فنية تحولت إلى مواجهة إعلامية واسعة.

وقال محمد إمام عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن صناع فيلم الست من أشطر وأحرف العاملين في صناعة السينما المصرية، وقادرون على منافسة الصناع العالميين، حتى مع اختلاف الآراء حول الفيلم.

وشدد على أن الفنان القدير محمد صبحي يظل واحدا من أهم الفنانين في الوطن العربي، حتى لو اختلف معه في بعض تصريحاته، مختتما حديثه بعبارة "خلص الكلام".

تصريحات إمام جاءت بعد حالة من الجدل الكبير أشعلها محمد صبحي عقب هجومه على فيلم الست، واعتباره العمل "مؤامرة على رموز الفن المصري"، ومحاولة لسحب الريادة المصرية، وهو ما آثار موجة انتقادات وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تصاعدت الأزمة مع دخول الإعلامي عمرو أديب على خط المواجهة، حيث وجه انتقادات حادة لتصريحات محمد صبحي، معتبرا أنها تحمل هجوما غير مبرر على صناع العمل، قبل أن تتدخل المذيعة ياسمين عز دفاعا عن الفيلم، لتتحول الأزمة إلى سجال مفتوح أشعل السوشيال ميديا.

وبين مؤيدين لحق محمد صبحي في إبداء رأيه، ومدافعين عن صناع الفيلم، خرجت الأزمة من إطار الاختلاف الفني لتفتح نقاشا أوسع حول حدود النقد، وحرية التعبير، واحترام رموز الفن، ودور الإعلام في تصعيد أو احتواء الخلافات.