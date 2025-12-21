السجن المشدد 10 سنوات لسائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت الدائرة 14 منشأة ناصر بمحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق توكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي في منطقة الخليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سائق توك توك لاتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية بالقاهرة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق مركبة "توكتوك" بالتحرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالي رغما عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة الخاصة بالمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه سائق توكتوك يتحرش بسائحة أجنبية ويحاول مضايقتها ويتحصل منها على مبلغ مالي، ما أثار استياء رواد التواصل مطالبين الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو والقبض على المتهم.