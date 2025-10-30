بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي

يخوض فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، مواجهة قارية جديدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي نظيره التأمين الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي، في إياب دور التمهيدي الثاني من البطولة.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في القاهرة أيضًا.

ويعيش بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، حالة من التألق في الموسم الحالي، فتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي وكاس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تتويجه من قبل بلقب كأس مصر.

ويدرك يورتشيتش أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة فى ظل الأداء القوى الذى قدمه الفريق الإثيوبى، لذلك حرص الجهاز الفنى على التركيز فى التدريبات الأخيرة على تنويع الحلول الهجومية وزيادة الفاعلية أمام المرمى، مع تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء الذهاب.

وشدد المدرب على لاعبيه على أهمية التسجيل المبكر لإراحة الأعصاب، خاصة أن المنافس يعتمد على التنظيم الدفاعى والكرات المرتدة السريعة

وبدأ بيراميدز بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، حيث انتصر على الجيش الرواندي ذهابا بنتيجة 2-0، وفي الإياب كرر الفوز بنتيجة 3-0.

ويغيب عن اللقاء مصطفى فتحي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا، ويبحث يورشيتش عن بديل له في الجانب الأيمن بالأخص في بطولة السوبر المصري التي تأكد غيابه عنها بشكل نهائي.

واستقر المدرب الكرواتي أن يكون تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، مهند لاشين، وليد الكرتي، إيفرتون داسيلفا، بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويرغب يورشيتش في إعداد لاعبيه جيدا من خلال مباراتي التأمين الإثيوبي والاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 للدوري، قبل خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ويلعب بيراميدز مساء يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر مع الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، علما بأن نصف النهائي الآخر يواجه فيه فريق سيراميكا نظيره الأهلي.