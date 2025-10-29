أكاديمية الفنون تقرر تأجيل افتتاح مهرجان الفضاءات غير التقليدية إلى الاثنين المقبل

أعلنت أكاديمية الفنون تأجيل افتتاح مهرجان الفضاءات غير التقليدية، نظرًا للإجراءات الأمنية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير واستعداد الدولة لاستقبال عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وقررت إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية تأجيل افتتاح المهرجان، الذي كان مقررًا غدًا الخميس، ليُقام يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر 2025 داخل مقر المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأوضح بيان صادر عن الأكاديمية أن قرار التأجيل جاء تقديرًا للظروف الوطنية الراهنة، وتيسيرًا على المشاركين والجمهور، على أن تستمر باقي الفعاليات وفق الجدول المُحدّث الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

ويأتي مهرجان الفضاءات غير التقليدية في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية للفعاليات الفنية، ويُقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور إسلام النجدي، القائم بأعمال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية. وتحمل الدورة الرابعة من المهرجان اسم الفنان مجدي كامل، تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية والسينمائية المصرية.