تطلق فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنانة إيناس نور، العرض المسرحي "عبور وانتصار" على خشبة مسرح متروبول بوسط القاهرة، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس.

وتستمر عروض المسرحية، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وقالت الفنانة إيناس نور، مدير فرقة القومي للأطفال، إن تقديم العرض يأتي احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن العمل يهدف إلى غرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال من خلال تسليط الضوء على بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر.

وأضافت أن العرض يقدم محتواه في إطار درامي غنائي استعراضي يجمع بين المتعة والتثقيف، مما يجعله مناسبًا لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والأسر، ذاكرة أن المسرحية حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضها لأول مرة، وتعود هذا العام بروح جديدة وتصميمات محدثة للديكور والاستعراضات.

يذكر أن عرض "عبور وانتصار" من إنتاج البيت الفني للمسرح، تأليف وإخراج محمد الخولي، وأشعار إبراهيم الرفاعي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين:

"منصور عبد القادر، أحمد أبو عميرة، شيماء حسن، محمد خليل، أيمن بشاي، محمد عبد الوهاب، عصام مصطفى، علاء النقيب، هاني عبد الهادي، خالد العيسوي، حسام حمدي، إيمان سالم، محمد عبد الفتاح، سكر شريف، محمود فراج، يوسف وليد، موسيقى وألحان وليد خلف، وديكور وملابس محمد هاشم، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية مينا إبراهيم، وتنفيذ ديكور ودعاية وليد فوقي، ومخرج منفذ أحمد شحاتة، تأليف وإخراج محمد الخولى.