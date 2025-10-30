ألمانيا تعلن إرسال قوات ألمانية إلى مركز تنسيق ومتابعة وقف النار في غزة

أعلن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، إرسال قوات ألمانية إلى مركز تنسيق ومتابعة وقف النار في غزة، والذي يقع جنوب إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، أن ألمانيا تبذل كل ما بوسعها لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل سريع، مؤكدًا ضرورة نشر قوات دولية لتعزيز الأمن في القطاع، وتسليم إدارة الحكم إلى جهة أخرى غير حماس.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الرهائن وإحراز تقدم في وقف إطلاق النار بغزة «أمر جيد يعزز الأمل في سلام دائم».

وأعرب عن تقديره لدور مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قائلًا: «لولا جهود الدول الأربعة لما تحقق الأمر على أرض الواقع».

ودعا إلى نزع سلاح حماس والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مناشدًا تركيا استخدام نفوذها، لأن الوضع مازال قابلًا للاشتعال، بدليل الاشتباكات الأخيرة.



