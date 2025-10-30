اعتمدت الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، لأول مرة مشروع قانون قدمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.

ودعا مشروع القانون غير الملزم إلى إنهاء اتفاقية عمرها عقود مع الجزائر وتمت الموافقة على المشروع، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة للغاية، حيث صوت 185 نائبًا لصالح مشروع القانون، في حين صوت ضده 184 صوتوا عضوا، وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها قبول اقتراح لمشروع قانون تشريعي أو قرار مقدّم من نائب من كتلة التجمع الوطني من اليمين المتطرف في البرلمان، وفقًا للمكتب الصحفي للجمعية الوطنية.

ووصفت رئيسة حزب التجمع الوطني السابقة مارين لوبان، التي لا تزال نجمة بارزة في الحزب، في تدوينة لها على منصة إكس القرار بأنه "نجاح هائل".