نتنياهو: سيتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه "سيتم نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وإذا قامت بذلك قوى أجنبية فما أحسنه وإذا لم تفعل فسنقوم نحن بذلك".

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم تكثيفها عمليات القصف في القطاع والتي أسفرت عن سقوط شهداء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال شهود إن طائرات إسرائيلية شنت 10 غارات جوية على مناطق شرقي خان يونس في جنوب القطاع، بينما قصفت دبابات مناطق شرقي مدينة غزة في الشمال.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ "بدقة" ضربات جوية على مواقع "بنية تحتية إرهابية تشكل تهديدا للقوات" في مناطق لا تزال إسرائيل تحتلها.

وتعد غارات اليوم الخميس، أحدث اختبار لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثمانين لأسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس.

ويأتي هذا التسليم ضمن المرحلة الجارية من الصفقة التي شملت إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن أسرى وجثامين تحتجزها في قطاع غزة، في ظل وساطة دولية وإقليمية لرعاية تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب وكالة سما الفلسطينية.