الخميس 30 أكتوبر 2025 8:46 م القاهرة
اليماحي: دعم كامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات وسياسات لحماية وصون حقوقها التاريخية في مياه النيل

ليلى محمد
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 7:59 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 7:59 م

جدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي التام لمصر في الدفاع عن أمنها المائي، مشددًا على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عقدت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور رولاندو باتريسيو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، الدعم الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات وسياسات لحماية وصون حقوقها التاريخية في مياه النيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته ودعم المسار القائم على التفاوض العادل والمسئول، الذي يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان في هذا الشريان الحيوي.

