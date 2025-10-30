الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث أسرى

قال الجيش الإسرائيلي، إن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء وسط قطاع غزة "لاستلام جثث رهائن".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت اليوم إنها ستسلم جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال عند الساعة الرابعة بتوقيت غزة.

وأفادت القسام، الأربعاء، بانتشال جثتي رهينتين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في موقعين مختلفين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان لها إنها «انتشلت جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ، خلال عمليات البحث التي جرت في غزة».

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن جثة أميرام كوبر، تم انتشالها من نفق في خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين تم انتشال جثة ساهر باروخ، من تحت أنقاض منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأجرت الحركة عمليات بحث في أربع مواقع مختلفة من قطاع غزة، بمشاركة فرق تابعة للجنة المصرية، بعد سماح إسرائيل بإدخال معدات ثقيلة إلى غزة لتسريع وتيرة عمليات البحث عن جثث الرهائن.