شبكة المنظمات الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحاول عزل غزة عن العالم

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن تصريحات فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تعكس خطورة غير مسبوقة للأوضاع في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق باستهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 260 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية أثناء تأديتهم مهامهم المهنية في نقل الحقيقة.

وأوضح أن أكثر من 700 من عمال الإغاثة استشهدوا في القطاع، قرابة نصفهم من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد أن هذه الأرقام تعكس استهدافًا مباشرًا للمنظومة الإنسانية بهدف تقييد عملها وعزل غزة عن العالم.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورًا في ظل الحصار المشدد، ومنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، إلى جانب تدمير البنية الاقتصادية وفقدان مصادر الغذاء والدخل، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة في القطاع.