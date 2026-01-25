الصليب الأحمر يسهّل نقل 7 معتقلين من غزة لمستشفى شهداء الأقصى

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد، نقل سبعة معتقلين أُطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما ساعدت في تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت اللجنة، ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

ونوهت بأنّ القانون الدولي الإنساني يلزم معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأوضحت أن العديد من العائلات الفلسطينية تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائها المعتقلين، وهي قلقة على صحتهم وسلامتهم.

وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.