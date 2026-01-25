أبوعبيدة يوضح مصير آخر جثمان أسير إسرائيلي: تعاملنا بشفافية

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة.

وأضاف عبر حسابه على منصة تليجرام: «أنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها».

وتابع: «حريصون كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكلٍ كاملٍ ولسنا معنيين بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبنا، وقد عملنا في ظروفٍ معقدةٍ وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء، والذين ندعوهم للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

فيما يتعلق بجثة الجندي ران جويلي، صرح أبو عبيدة: «نؤكد أننا أطلعنا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا حول مكان تواجد جثة الأسير».

وتابع: «ما يؤكد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء».