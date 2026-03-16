حزب حماة الوطن ينظم معرض فرحتك فرحتنا لتوفير ملابس العيد لدعم الأسر المستحقة

افتتحت أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، اليوم الاثنين، معرض "فرحتك فرحتنا" لملابس العيد، والذي يستهدف دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، من خلال توفير نحو عشرة آلاف قطعة ملابس وفساتين زفاف وبدل مجانًا، في خطوة ذات قيمة اجتماعية وإنسانية تعكس روح التكافل خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وجاء افتتاح المعرض بحضور النائب نافع عبد الهادي، أمين محافظة الجيزة بالحزب، وعدد من قيادات الحزب ومسئولي المحافظة، في إطار جهود الحزب لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية الفاعلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي المركزية بالحزب، خلال الافتتاح أن تنظيم معرض "فرحتك فرحتنا"، يأتي ضمن سلسلة المبادرات الاجتماعية التي يتبناها الحزب في مختلف المحافظات، بهدف إدخال الفرحة على الأسر البسيطة، وتمكينها من توفير احتياجات العيد لأبنائها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من الملابس تناسب مختلف الأعمار، مع الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة مناسبة وأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وشهد المعرض إقبالا كثيفا من سكان المنطقة، حيث توافد المواطنون للاستفادة من المعروضات، التي تجاوزت 6000 قطعة ملابس متنوعة لجميع الفئات والأعمار.

وأُقيم المعرض في مدخل همفرست القديم من شارع السودان أمام شارع عمان مباشرةً، وسط إقبال متوقع من المواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فيما أبدى المستفيدون سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، التي مكنتهم من الحصول على ملابس العيد بأسعار رمزية تناسب إمكانياتهم المادية.

ويعكس المعرض توجهات حزب حماة الوطن نحو دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق التكافل بين فئات المجتمع وترسيخ قيم التضامن خلال المناسبات الدينية والوطنية.