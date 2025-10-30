سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، أن إيرادات المملكة في الربع الثالث من العام الحالي 2025 بلغت 270 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 358 مليار ريال، مسجلة عجزا قدره 5ر88 مليار ريال.

ورفعت المملكة العربية السعودية الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث رغم تراجع أسعار النفط، فيما واصلت الإيرادات غير النفطية نموها للفصل الـ 8 على التوالي أي منذ الجائحة، بحسب بيانات ميزانية الربع الثالث.

وبذلك سجل الإنفاق الحكومي في 9 أشهر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 02ر1 تريليون ريال، فيما تجاوز التريليون للمرة الثانية تاريخيا.

وارتفعت مصروفات الميزانية 6% إلى 258 مليار ريال، بينما تراجعت الإيرادات 13% إلى 270 مليار ريال.

فيما نما الإنفاق الرأسمالي 4% إلى 9ر49 مليار ريال، كأعلى مستوى في 5 فصول، مشكلا نحو 14%.

وتراجعت الإيرادات مع انخفاض الإيرادات النفطية 21% إلى 151 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 1% إلى 119 مليار ريال.

وأسهمت الإيرادات غير النفطية بنحو 44% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثالث، فيما مولت ثلث الإنفاق للفترة ذاتها البالغ 358 مليار ريال.

وتصدرت الإعانات ونفقات التمويل قائمة البنود الأعلى ارتفاعا في مصروفات الميزانية الربعية.

وقفزت الإعانات 85% لتبلغ 8ر13 مليار ريال، فيما ارتفعت نفقات التمويل 27% إلى 2ر15 مليار ريال.

فيما حل بند الرواتب كأكبر المساهمين في المصروفات بـ 40%، واستحوذت "البنود العامة" على 21%.

أما الدين العام، فوصل إلى 466ر1 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مثل الداخلي 4ر63% مقابل 6ر36% للدين الخارجي.

وسجلت السعودية احتياطيات حكومية كبيرة تتجاوز 398 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث.