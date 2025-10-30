رئيس هيئة الاستثمار لـ«الشروق»: طلب قوي على الأراضي الصناعية والسياحية

حسام هيبة: الترويج لفرص جديدة في مؤتمرين مصري–خليجي وصيني الشهر المقبل



قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ استثمارية، خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية.

وأضاف هيبة في تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش مؤتمر الأسبوع الجاري، أن الأراضي الصناعية شهدت إقبالًا كبيرًا أدى إلى نفاد أغلب الطروحات المتاحة، في حين يتزايد الطلب أيضًا على أراضي التنمية السياحية في عدد من المناطق الواعدة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على حملات ترويجية واسعة لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية.

وبحسب هيبة، تستعد الهيئة عقد مؤتمر مصري–خليجي ومنتدى مصري–صيني، الشهر المقبل بمشاركة واسعة من المستثمرين العرب والصينيين، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها الدوليين.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات الموقعة في فبراير 2024، بحسب تصريحات حسام هيبة في وقت سابق.

وتسعى الحكومة للحفاظ على زخم الاستثمارات الأجنبية، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

وتركز الحكومة على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.

وكانت مصر حققت قفزة استثنائية في عام 2024 بعدما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 47 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات في العام السابق، وذلك بدعم من صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.