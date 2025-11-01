المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير يُبرز دلالات مشاركة 79 وفدًا في حفل الافتتاح

قال حسين عبد البصير، المشرف العام الأسبق على مشروع المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف يعد حدثًا أسطوريًا يوازي أهمية موكب المومياوات الملكية وموكب الكباش.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه على شاشة اكسترا نيوز ، أن الافتتاح يشكل "حدث القرن الثقافي"، نظرًا للمكانة التاريخية والثقافية للمتحف وأهمية مقتنياته.

وأوضح أن الإقبال الكبير من الزعماء والرؤساء العالميين على زيارة المتحف والمشاركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث يؤكد مكانة مصر الرائدة في الثقافة والسياحة والآثار، ويعكس حرص الدولة على صون تراثها الحضاري وتقديمه هدية للعالم.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر على ما يحويه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون، بل يعكس أيضًا الهوية المصرية واستمرارية الحضارات، حيث يربط الماضي بالحاضر ويعيد للأجيال فهم جذور الإنسانية التي انطلقت من مصر القديمة إلى الحضارات الأخرى، مثل اليونان القديمة والحضارة العربية الإسلامية وعصر النهضة.

وأكد عبد البصير أن نجاح المشروع يعود إلى الجهود المشتركة منذ بداية الفكرة في عهد الفنان فاروق حسني في 1992، ووضع حجر الأساس في 2002، وإنشاء مركز التنظيم في 2010، والعمل على تنفيذ المشروع منذ 2012، وصولًا إلى الافتتاح اليوم، مشددًا على أهمية تكريم كل من ساهم في هذا المشروع العظيم، تقديرًا للدور الرائد لمصر في نشر الثقافة والحضارة عبر العصور.

وختم بالقول إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو تعبير حي عن عبقرية المصريين القدماء والمعاصرين، ويستمر في تقديم الجمال والمعرفة للعالم بأسره.