ملك المغرب: قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء تحول تاريخي يرسخ مبادرة الحكم الذاتي

رحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، بشدة بقرار مجلس الأمن الدولي بتأييد خطة الحكم الذاتي المغربية التي سبق وتقدم بها المغرب كحل وحيد للنزاع بشأن الصحراء.

جاءت تصريحات العاهل المغربي، خلال خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء، مضيفا أن "هذا التحول التاريخي يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب".

وأضاف العاهل المغربي أنه "حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية"، مشددا على أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية من "مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير"، بحسب تعبيره.

كما قدم العاهل المغربي الشكر لجميع الدول التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبريطانيا وإسبانيا، وفرنسا، وكل الدول العربية والإفريقية التي عبرت عن دعمها للمغرب في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن تم اعتماده بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.