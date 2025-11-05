تفاصيل جديدة في قضية تسريب فيديو اعتداء جنود الاحتلال على أسير فلسطيني

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول التحقيقات في قضية المدعية العسكرية العامة يفعات تومر-يروشاليمي وكيفية تسريب مقطع الفيديو الذي يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن تومر-يروشاليمي كانت على علم باعتداء الجنود الإسرائيليين جنسيا على الأسير الفلسطيني، وطالبت بإحضار الفيديو الخاص بالواقعة، مشيرة إلى أن مدعية عامة شابة تعمل في مكتب المدعي العسكري العام السابق متان سولومش قامت بتسليم يروشاليمي مقطع الفيديو بموافقة سولومش.

وبعد ذلك، قامت المتحدثة باسم النيابة العسكرية الإسرائيلية، بتعليمات من تومر-يروشاليمي، بإرسال الفيديو إلى صحفي بالقناة الـ12 الإسرائيلية، وتم نشره لاحقا.

إلى ذلك، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم، اعتقال يفعات تومر يروشالمي، حتى يوم الجمعة. ويعد هذا التمديد الثاني منذ اعتقالها، الاثنين الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على تمديد اعتقال يروشالمي حتى الجمعة.

وأشارت إلى أن المحكمة وافقت على طلب يروشالمي عدم المثول شخصيا في جلسة تمديد اعتقالها، والاكتفاء بعقد الجلسة عبر تطبيق "زوم".

ولم تذكر الهيئة تفسيرا لطلب يروشالمي، لكنها تتعرض في الآونة الأخيرة لموجة عنيفة من الانتقادات والتحريض ضدها من اليمين الإسرائيلي.