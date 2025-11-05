- الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني أصبح أول عمدة مسلم لنيويورك حيث توجد أكبر جالية يهودية في مدينة بالعالم

- ممداني تعهد باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في حال وصل نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة

- المحلل عميحاي شتاين: ما يجب أن يقلق تل أبيب هو أن ممداني فاز رغم آرائه المعادية لإسرائيل على عكس ما كان يحدث

- سفير إسرائيل الأسبق بواشنطن جلعاد اردان: ما حدث بنيويورك قد يحدث بالكونجرس والبيت الأبيض وعلى إسرائيل أن تستيقظ

- المحلل أمير تيبون: تعزيز للديمقراطيين استعدادا للتجديد النصفي للكونجرس فيما تراجعت مكانة إسرائيل لأدنى مستوياتها

- وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي يدعو يهود نيويورك إلى الهجرة إلى إسرائيل

يدعي مسئولون إسرائيليون أنهم قلقون على اليهود في نيويورك بعد فوز زهران ممداني برئاسة بلدية المدينة الأمريكية.

لكن محللين إسرائيليين يرون أن تل أبيب قلقة على نفسها أكثر، في ظل توجهات ممداني (34 عاما) المختلفة عن الإدارة الأمريكية.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي ممداني بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في مدينة بالعالم.

وتعهد ممداني، في تصريحات سابقة، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال وصل مدينة نيويورك، حيث يوجد مقر الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ لارتكابه جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

آراء ممداني

فوز ممداني قد يكون بداية حقبة جديدة في الولايات المتحدة، إذ كسر "تابو" انتقاد إسرائيل، وتمكن رغم ذلك من الفوز في الانتخابات.

وتحدث محلل القناة "15" الإسرائيلية عميحاي شتاين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، عن "الأمر الذي يُفترض أن يُقلق إسرائيل أكثر من أي شيء آخر بشأن ممداني".

وقال إن هذا الأمر هو "أن الآراء المُعادية لإسرائيل كانت تؤدي إلى خسارة أي مرشح لمنصب سياسي في الولايات المتحدة، لكن في حالة ممداني لم تُثر هذه الآراء أي استياء".

وطيلة حملته الانتخابية، وجَّه ممداني انتقادات حادة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و875 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

صورة إسرائيل

وأثرت تداعيات حرب الإبادة على صورة إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو ما عبَّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي مطلع سبتمبر الماضي.

آنذاك قال ترامب: "قد ينتصرون (إسرائيل) في الحرب، لكنهم لا ينتصرون في عالم العلاقات العامة".

وأضافت أن "إسرائيل كان لديها أقوى جماعة ضغط قبل 15 عاما. كانت لديهم سيطرة كاملة على الكونغرس. والآن تُلحق (الحرب) بهم الضرر، وخاصة في الكونغرس".

"كان هناك وقت إذا أردتَ أن تكون سياسيا، فلا يمكنك التحدث بسوء عن إسرائيل"، بحسب ترامب.

وبينما لا تزال إسرائيل تحظى بدعم ترامب، أظهرت استطلاعات الرأي العام الأمريكية في الأشهر الماضية تراجعا ملموسا في نسبة التأييد الشعبي لها، خاصة بين الشباب.

في المقابل فإن مشاهد الإبادة الجماعية القادمة من غزة رفعت، وبشكل غير مسبوق، من تأييد الأمريكيين لاسيما الشباب للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، لاسيما حرب الإبادة على غزة.

الكونجرس والبيت الأبيض

في هذا السياق، حذر سفير إسرائيل الأسبق لدى واشنطن جلعاد اردان، الأربعاء، من أن ما حصل في نيويورك قد يحصل في البيت الأبيض.

وقال اردان عبر "إكس": "هذا يوم أسود. يوم حزين لكل مَن يدرك الأهمية الهائلة للتحالف مع الولايات المتحدة ويشعر بالقلق على مستقبلها".

وعزا ذلك إلى أن "ما حدث في نيويورك قد يحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس والبيت الأبيض".

وأضاف: "هذه إشارة تحذير للولايات المتحدة، وعلى إسرائيل أن تستيقظ وتنفذ خطة شاملة لتعزيز هويتها في الولايات المتحدة".

"عليها تنفيذ خطة لتواصل واسع وعميق مع جيل الشباب والأقليات في الولايات المتحدة، حتى يعرفوا مَن هي إسرائيل".

إقبال كبير

بدوره، اعتبر الخبير الإسرائيلي بالشأن الأمريكي في صحيفة "هآرتس" أمير تيبون أن فوز ممداني "قصة أكبر وأشمل" من مجرد انتخابات رئاسة بلدية نيويورك.

وربط تيبون، عبر "إكس"، فوز ممداني بسلسلة من نجاحات الحزب الديمقراطي المنتمي إليه، في مواجهة حزب ترامب الجمهوري.

وقال: "شهد يوم الانتخابات، بعد عام واحد بالضبط من فوز ترامب، سلسلة من عمليات التصويت المهمة في ولايات مختلفة، وجميعها دون استثناء انتهت بفوز ساحق للديمقراطيين".

وأضاف: "على سبيل المثال، انتخبت ولاية فرجينيا حاكما ديمقراطيا، بعد أربع سنوات من حكم الجمهوريين، بهامش تصويت لا يُصدق بلغ 15%.".

و"الأمر نفسه ينطبق على التصويت في بنسلفانيا وكاليفورنيا وجورجيا وولايات أخرى، ولم تكن مجرد انتصارات للديمقراطيين، بل انتصارات كبيرة قائمة على نسبة إقبال عالية"، بحسب تيبون.

وتابع: "من المنظور الإسرائيلي، لا يقتصر المعنى على الخسارة في نيويورك، بل أيضا يشمل تعزيزا عاما للديمقراطيين استعدادا لانتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) العام المقبل".

وزاد بأن هذا يأتي "بينما تراجعت مكانة إسرائيل في الحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بل ويزيد فيه الديمقراطيون الأكثر اعتدالا، بمَن فيهم عمدة نيويورك الجديد، من حدة انتقاداتهم لنا".

و"يمنح فوز ممداني دفعة قوية للجناح الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الحزب. والانتصارات في نيوجيرسي وفيرجينيا وكاليفورنيا وجورجيا وبنسلفانيا وغيرها تُعزز الحزب الديمقراطي ككل"، وفقا لتيبون.

واعتبر أن "الأهم من ذلك أن جميع انتصاراتهم الليلة مبنية على إقبال كبير من الشباب، وهم الفئة العمرية الأكثر إشكالية بالنسبة لإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم".

وأردف: "على المدى البعيد، وبالنظر إلى الوضع المتردي لإسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، تُعدّ هذه تطورات مهمة تتطلب تعديلات في السياسات والرسائل الإعلامية".

وتساءل: "هل من الممكن أن تتكيف الحكومة الحالية (برئاسة نتنياهو) مع هذا الوضع أو حتى تناقشه؟".

يهود نيويورك

لكن الحكومة حاولت تغليف قلقها الفعلي على إسرائيل بادعاء خشيتها على اليهود في نيويورك.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

وأطلق وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر "إكس"، دعوة إلى الهجرة بقوله: "أدعو يهود نيويورك للتفكير بإيجابية في تحديد مكانهم الجديد في أرض إسرائيل".

وليس ثمة إحصاء دقيق متوفر عن عدد اليهود الذين انتخبوا ممداني، إلا أن استطلاعات خروج أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشفت أن 63% من الناخبين اليهود صوتوا للمرشح المستقل أندرو كومو، و33 بالمئة لممداني و3 بالمئة لصالح مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا.

لكن وزير التراث الإسرائيلي، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو انتقد اليهود الذين صوتوا لصالحه.

واعتبر إلياهو، عبر "إكس"، أنه "ليس من المستغرب أن يدعم يهود نيويورك رئيس البلدية المنتخب زهران ممداني".

وتابع: "هذا الرجل، الذي لا يُخفي كراهيته لإسرائيل وجنود جيشها، وجد إلى جانبه يهودا رفعوا أيديهم إلى جانب المعادين للسامية في قلب الولايات المتحدة"، وفقا لتعبيراته.

وبحسب إلياهو: "اليهود الكارهون لليهود موجودون منذ بداية تاريخنا، أحيانا على هامش المجتمع وأحيانا في مناصب قيادية، هذه حقيقة مؤلمة، لكنها حقيقة".