وزير الشتات الإسرائيلي عن فوز زهران ممداني في انتخابات نيويورك: المدينة سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس

انتقد وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل، عميحاي شيكلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، واصفا إياه بأنه "مؤيد لحماس"، ودعا الجالية اليهودية في المدينة إلى الانتقال إلى إسرائيل بعد فوزه.

وكتب الوزير اليميني عبر حسابه على منصة "إكس": "المدينة التي كانت يوما رمزا للحرية العالمية، سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ورأى شيكلي أن ممداني "ليس بعيدا في مواقفه عن المتطرفين الذين قتلوا قبل 25 عاما، 3 آلاف من سكان" نيويورك، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذتها القاعدة في كل من نيويورك وواشنطن.

ورأى وزير الشتات الإسرائيلي أن "نيويورك لن تكون كما كانت، خاصة بالنسبة للجالية اليهودية فيها، نيويورك تسير بعينين مفتوحتين نحو الهاوية التي غرقت فيها لندن".

وأضاف في منشوره: "أدعو يهود نيويورك إلى التفكير بجدية في جعل موطنهم الجديد في أرض إسرائيل".

وممداني (34 عاما) أول مسلم سيتولى في يناير 2026، رئاسة بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وكان ممداني قد قال مؤخرًا: "سنبني بلدية لا تتوانى في مكافحة آفة معاداة السامية، وحيث يعلم أكثر من مليون مسلم أنهم ينتمون إليها".

ويعتبر رئيس بلدية نيويورك المنتخب مؤيدا قديما للقضية الفلسطينية.

وأثارت مواقفه بشأن إسرائيل التي وصفها بـ"نظام الفصل العنصري" ووصف الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"، غضب بعض أفراد الجالية اليهودية، لكنه لم يتراجع عنها.