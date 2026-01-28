رئيس الإمارات يجري زيارة رسمية إلى روسيا غدا

يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث بن زايد، خلال الزيارة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستضافت أبوظبي، الجمعة والسبت الماضيين، أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإماراتية في الأول من فبراير المقبل، جولة جديدة من هذه المفاوضات، وفق مسئول أمريكي.

من جانبه، قال الكرملين، الاثنين، إن المحادثات التي أجريت الأسبوع الفائت في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة كانت «بنّاءة»، لكنه شدّد على أن التوصل إلى تسوية للحرب لا يزال يتطلب «عملاً كثيراً».

ونبّه الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أنه «من الخطأ توقع نتائج مهمة من هذه الاتصالات الأولية، ولكن يمكن النظر بإيجابية إلى مجرد بدء هذه الاتصالات بروح بناءة. إلّا أنّ ثمة عملاً كثيراً لا يزال مطلوباً».



من جانبها، نقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن الكرملين قوله إن مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية جوهرية لروسيا عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، مراراً إن روسيا ستستولي بالقوة على منطقة دونباس الأوكرانية كاملة، التي تسيطر قوات موسكو حالياً على 90% منها، ما لم تتخل كييف عنها في اتفاق سلام.

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن بيسكوف قوله: «ليس سراً أن هذا هو موقفنا الثابت، موقف رئيسنا، أن قضية الأراضي، التي هي جزء من صيغة أنكوراج، ذات أهمية جوهرية للجانب الروسي».

ووفقاً لمصدر مقرب من الكرملين نقلت عنه وكالة «رويترز»، تشير «صيغة أنكوراج» إلى ما تقول روسيا إنها النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين في قمة ألاسكا في أغسطس الماضي.

وقال المصدر إنه بموجب هذا الاتفاق بين الرئيسين، فإن أوكرانيا ستوافق على تسليم روسيا السيطرة على منطقة دونباس كاملة، مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا كشرط لأي اتفاق سلام مستقبلي. وقالت كييف مراراً إنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكّن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة.