يتواصل الجدل داخل الكنيست الإسرائيلي بشأن التصويت على ميزانية الحكومة، المقرر إجراؤه اليوم الأربعاء، في ظل انقسامات حادة حتى داخل التيار اليميني، ما يهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن زعيم حزب «نعوم» الديني المتشدد، النائب آفي ماعوز، رفضه للميزانية، بحسب القناة الـ14 الإسرائيلية.

وقال ماعوز: «الحكومة تقدم ميزانية لا تقدم أي إجابة على القضايا الحيوية المتعلقة بالهوية اليهودية لإسرائيل، بالإضافة إلى عدم توفير تمويل متساوٍ للمؤسسات التعليمية الدينية الوطنية، وتدمير قطاع الألبان في إسرائيل، وعدم الاستجابة لارتفاع تكاليف المعيشة المتفاقم.. سأعارض مثل هذه الميزانية».

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد قررت، يوم الاثنين الماضي، تأجيل التصويت بالقراءة الأولى على ميزانية الدولة لعام 2026 في الكنيست إلى اليوم الأربعاء، وسط خلافات حول مشروع قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية «الحريديم» من التجنيد الإجباري، بحسب قناة «الشرق» الإخبارية السعودية.

وأفاد مصدر في حزب «شاس» الديني المتشدد، في تصريحات لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن تأجيل التصويت قد يكون مرتبطًا بالخلافات حول مشروع قانون الحكومة الذي يعفي الطلاب الحريديم من التجنيد الإجباري.

وتُعد القراءة الأولى للتصويت على ميزانية الدولة جزءًا من عملية بالغة الأهمية قد تُفضي إلى انتخابات مبكرة في البلاد، في حال عدم الموافقة على الميزانية في جميع القراءات الثلاث بحلول نهاية مارس المقبل مع انتهاء السنة المالية. وفي هذه الحالة سيتم حل الكنيست تلقائيًا، وإجراء انتخابات مبكرة.