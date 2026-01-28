تركيا: إشعال حرب جديدة ضد إيران سيكون قرارا خاطئا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إشعال حرب جديدة ضد إيران سيكون قرارا خاطئا.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بثتها، الأربعاء، وتناولت أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه نصح الأمريكيين دائما بأن يغلقوا الملفات مع إيران واحدا تلو الآخر.

وأضاف: "مهاجمة إيران خطأ، وإعادة إشعال الحرب خطأ. فعندما تبدؤون (المفاوضات)، تكون إيران مستعدة للعودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي".

وتابع: "كانت نصيحتي الدائمة للأمريكيين هي: أغلقوا الملفات مع إيران واحدا تلو الآخر، ابدؤوا بالملف النووي وأغلقوه، ثم انتقلوا إلى الملفات الأخرى".

وزاد: "إذا قُدمت جميع القضايا في إطار واحد، فسيكون من الصعب جدًا على أصدقائنا الإيرانيين استيعابها والتعامل معها، وقد تبدو أحيانًا مهينة. كما سيكون من الصعب شرح ذلك ليس لهم فقط بل للقيادة أيضًا".

وردا على سؤال عما يتداوله بعض المحللين بشأن بروز نظام إقليمي جديد تعمل فيه الولايات المتحدة أساسا مع دول مركزية قوية وتستبعد الفاعلين من غير الدول، ومكانة إيران في هذا المشهد، قال فيدان: "يمكن لإيران أن تحتل موقعا جيدا. ولا أتحدث عن الوضع القائم، بل عن القدرات والإمكانات التي يمكن لإيران أن تُظهرها".

ولفت فيدان إلى أنه كان في طهران قبل شهرين وتحدث بصراحة مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا ضرورة أن تعمل إيران على بناء الثقة في المنطقة.