موسكو: ظروف عقد قمة جديدة بين بوتين وترامب لم تتحقق بعد

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الظروف لم تتحقق بعد لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح ريابكوف في تصريح صحفي بالعاصمة موسكو، الأربعاء، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "أجندتنا واسعة، والقضايا المتعلقة بالأمن في مركز هذه الأجندة".

وأكد تأييد موسكو لبدء رحلات طيران مباشرة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى عدم حدوث أي تطور بهذا الخصوص.

وأضاف: "يتطلب أي لقاء على أعلى مستوى إعدادًا عميقًا ودراسة متأنية لجميع الجوانب، وحتى الآن لم يتم تحقيق الشرط الأول ولا الثاني لمثل اجتماع كهذا".

وأردف المسئول الروسي قائلا: "وفي هذه المرحلة، من المهم بالنسبة لنا أن نستكمل الإطار الذي صاغه الزعيمان في أغسطس بتفاصيل ملموسة".

وفي 15 أغسطس عقد ترامب وبوتين لقاء استمر 3 ساعات تقريبا بولاية ألاسكا الأمريكية، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.​​​​​​​