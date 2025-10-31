مجلس الأمن يصادق على قرار بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح مشروع قرار ينص على أن تمتُّع الصحراء بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب، معتبراً أن "الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأمثل للصراع".

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات استناداً إلى المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر، فيما صوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار.

وجدد مجلس الأمن أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام واحد.

ورحب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالموافقة على مشروع القرار، معتبراً أنه "يعزّز الزخم نحو سلام طال انتظاره في الصحراء".

وقال والتز إن "الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب يدعمان حل متوافق عليه في الصحراء، ويلتزمان بحل هذا النزاع المستمر منذ وقت طويل".

ودعا "جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والانخراط في مفاوضات جدية، خلال الأسابيع المقبلة، باستخدام المقترح كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع".