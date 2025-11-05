نظم نازحون فلسطينيون، الأربعاء، وقفة للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشارك النازحون في الوقفة أمام مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وحاول النازحون الفلسطينيون الوصول إلى المخيم الذي هُجروا منه مطلع العام الجاري، لكن الجيش الإسرائيلي منعهم من دخوله.

ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وأخرى مطالبة بالعودة إلى منازلهم.

النازحة أنيسة خليل، قالت لمراسل الأناضول: "نطالب الكل الوقوف معنا للعودة إلى منازلنا، نعيش حالة عصيبة خارج منازلنا".

وأضافت: "نريد فقط العودة إلى منازلنا، يكفي 10 شهور من النزوح خارج المخيم، تعبنا وأمورنا ليست بخير".

وأفادت السيدة الفلسطينية بأنها عاشت في بيت مستأجر لعشر سنوات، وأن إسرائيل أجبرتها على النزوح من منزلها بعد انتهائها من تشييده.

على أبواب الشتاء

من جهته قال النازح علاء القلنسوة: "نحن هنا بوقفة سلمية نقول إننا نعيش مشردين خارج منازلنا، نريد العودة، أُخرجنا من المخيم بلا حق".

وتابع: "يكفي هذه المعاناة. نحن الآن على أبواب الشتاء، وليس بمقدورنا البقاء خارج منازلنا".

ومنذ 21 يناير الماضي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وتصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن بدأت تل أبيب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وقتل الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية 1065 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فيما خلفت الإبادة في غزة 68 ألفا و875 شهيدا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.