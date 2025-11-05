ضياء رشوان: تصريحات مسئولي إسرائيل عن الجيش المصري تأتي في إطار التهرب السياسي

قال الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تصريحات مسئولي إسرائيل عن الجيش المصري تأتي في إطار «التهرب السياسي».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «خارج الصندوق»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن تلك التصريحات متداولة على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن وجود أنفاق بين مصر وغزة يدخل منها الأسلحة ويخرج منها المحتجزون.

ولفت إلى التهديدات الصادرة من وزراء متطرفين وأنصاف متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الاتهامات الإسرائيلية لمصر في محكمة العدل الدولية.

وذكر أن إسرائيل تنتهج «سياسة إلقاء المسئولية على الآخرين»، وتحاول تعبئة المجتمع الإسرائيلي الداخلي، بعدما أفرغت خطة ترامب كل دعاية نتنياهو وحكومته من فكرة الانتصار المطلق.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية تشهد قدرًا من التوتر، قائلًا إن «مصر تعاملت معه بمنطق واضح تمامًا يؤكد الحرص على اتفاقيات السلام، وكذلك السيادة المصرية والأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية».

وأكد أن «القاهرة تدير حتى الآن الأمرين بحكمة شديدة، وتستعين بكل ما تملكه من أوراق، لأن إدارة العلاقات الخارجية في أوقات الصراعات والأوقات الحساسة تلتزم من أي دولة حكيمة وعاقلة وقادرة أن يكون لديها العديد من البدائل، بعضها أعلن عنه، وبعضها وصل إلى الأطراف المعنية عبر قنوات اتصال خاصة».

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي نفسه، وأكد أن ما يحدث يهدد السلام، مختتمًا: «تلك الرسالة كانت علنية، ولنا أن نتصور ما يمكن إيصاله من رسائل أكثر حسمًا إلى إسرائيل عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة».