ترامب يعلن مقاطعته قمة العشرين في جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لن يحضر قمة العشرين المقرر عقدها في جنوب أفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأضاف في كلمة له خلال "منتدى الأعمال الأمريكي" الذي أقيم في ميامي، إن جنوب أفريقيا لا ينبغي أن تكون ضمن مجموعة العشرين.

وأكد أنه لم يؤيد مطلقا بعض الأحداث التي وقعت في جنوب أفريقيا، دون توضيح تلك الأحداث.

وتبدي واشنطن انزعاجها من الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت خلالها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وخلال استقباله نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بالبيت الأبيض في مايو قال ترامب للصحفيين، إن جرائم خطيرة تُرتكب ضد البيض في جنوب أفريقيا وأن الحكومة فشلت في منعها.

ورد رامافوزا على اتهام ترامب قائلا بأن حكومته تسعى للسيطرة على معدلات الجريمة في البلاد، رافضًا الادعاء بأن الجرائم تستهدف البيض فقط.

وفي وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025.

وتعد مجموعة العشرين، منبرا لـ 20 عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضوا يمثلون نحو 60 بالمئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 بالمئة من إجمالي اقتصاده.

وتضم مجموعة العشرين 20 بلدا هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.