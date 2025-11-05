تقوم الشرطة البريطانية بعمليات بحث جديدة اليوم الأربعاء في أعقاب أنباء عن إطلاق سراح سجينين عن طريق الخطأ من السجن الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام فقط من قيام الحكومة بتطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح السجينين عن طريق الخطأ من سجن واندسوورث في جنوب غرب لندن، الذي تم بناؤه في منتصف القرن التاسع عشر، وفُرضت إجراءات خاصة به العام الماضي بعد هروب سجين آخر عن طريق التشبث بالجانب السفلي من شاحنة لتوصيل الطعام.

وذكرت شرطة العاصمة لندن، أنه تم إطلاق سراح إبراهيم قدور شريف (24 عاما) بالخطأ يوم 29 أكتوبر، بينما قالت شرطة سري، جنوب غرب العاصمة، إنها تبحث عن ويليام سميث (35 عاما)، الذي تم إطلاق سراحه أيضا عن طريق الخطأ يوم الاثنين.