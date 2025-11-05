ترامب: ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ربما يعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون أن يقدم تفاصيل.

وذكر ترامب، خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي: "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف ترامب: "روسيا في المرتبة الثانية. والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".

وتابع الرئيس الأمريكي: "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة. سنرى ما إذا كان ذلك سينجح".



