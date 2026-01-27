عاصفة تترك الآلاف في جنوب أمريكا يواجهون درجات حرارة التجمد بدون كهرباء

بدأت عاصفة مميتة جلبت جليدا تسبب في شلل الحركة إلى جنوب الولايات المتحدة وثلوجا كثيفة إلى الشمال الشرقي، في التحرك نحو البحر أمس الاثنين، وهو ما يشير إلى اقتراب نهاية تداعيات العاصفة المميتة.

لكن آلاف الأمريكيين كانوا لا يزالون بدون كهرباء أو تدفئة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بكثير في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في المناطق التي أحدثت فيها العاصفة الجليدية أسوأ أضرارها.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 800 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد صباح أمس الاثنين، مع وجود أكثر من 150 ألفا منها في منطقة ناشفيل بولاية تينيسي، وفقا لموقع باور أوتيدج.

ولا يزال نحو 140 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية ميسيسيبي المتضررة بشدة، و 115 ألفا آخرين في ولاية لويزيانا التي يكسوها الجليد.

ومع توقع وصول درجات الحرارة في جميع أنحاء الجنوب إلى أبرد مستوياتها هذا الأسبوع في وقت مبكر من اليوم صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، يحاول الأشخاص الذين يفتقرون للكهرباء البقاء على قيد الحياة.

وفي آخر إحصائية أعلنتها السلطات الأمريكية أمس، توفي 18 شخاصا على الأقل بسبب الطقس.





