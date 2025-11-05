قطر تدعو إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأسرة الفلسطينية وتعزيز صمودها

أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي مساء اليوم الأربعاء "أن دولة قطر تولي القضية الفلسطينية مكانة مركزية في سياستها الخارجية والإنسانية، انطلاقا من توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة".

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النعيمي في الحدث الجانبي بعنوان معاناة الأسرة الفلسطينية تحت الاحتلال وانعكاسها على النسيج الاجتماعي والحاجة إلى حماية وعدالة اجتماعية، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ودعت النعيمي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وإلى توفير الحماية الدولية للأسر الفلسطينية، وضمان حقوقها في الأمن والاستقرار والسكن والحياة الكريمة.

وأكدت أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو مأساة إنسانية مستمرة نتيجة الاحتلال الطويل الأمد وما يصاحبه من انتهاكات جسيمة تطال الأسر والأطفال والنساء، مشيرة إلى أن العدوان المتواصل على قطاع غزة خلف دمارا واسعا في المساكن والبنية التحتية وعمق المأساة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن الأسرة الفلسطينية تعيش تحت تهديد دائم يفقدها مقومات الأمان والاستقرار، حيث شهدت آلاف الأسر حالات فقدان وتشريد، وتضاعف عدد الأيتام والأرامل، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية النسيج الأسري والاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

واختتمت كلمتها، بتجديد دعوة دولة قطر إلى توحيد الجهود الدولية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال، وضمان احترام حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدة أن دعم الأسرة الفلسطينية واجب إنساني وأخلاقي، وأن صون كرامة الإنسان هو جوهر التنمية الاجتماعية الحقيقية.