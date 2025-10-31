الصليب الأحمر الدولي: إعادة رفات 3 جثث إلى إسرائيل للتعرف عليهم

أعلن الصليب الأحمر الدولي، مساء اليوم الجمعة، أنه قام "بناءً على طلب وموافقة الطرفين" بتسهيل إعادة رفات 3 جثث إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الرفات تعود لرهائن إسرائيليين أو فلسطينيين أو جنود إسرائيليين قضوا سابقاً وتم استعادة جثثهم، وفق الصحيفة.

وأكد مسئولون إسرائيليون، أن الرفات نُقلت إلى المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، حيث سيجري الخبراء الفحوصات خلال الليل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن النتائج قيد المراجعة، مشيراً إلى أنه لا توجد حالياً معلومات تربط الرفات بالجنود القتلى، كما لا يوجد دليل يستبعد احتمال أن تكون تعود لرهائن.

وأشار مسئولون، إلى أنه من المتوقع توفر مزيد من المعلومات حول هويات المتوفين بحلول صباح الغد.