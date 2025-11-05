عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9250 حتى نوفمبر

أعلنت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى شهر نوفمبر الجاري أكثر من 9250، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضحت، أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1242، في حين وصل عدد الأسيرات إلى 49، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن عدد الأطفال الأسرى بلغ 350، يُحتجزون في سجني عوفر ومجدو، بينما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3368.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين المصنفين "مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1205، موضحا أن هذا التصنيف لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الاحتلال، ويضم أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.

هذا وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بحب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,679، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين ثلاثة شهداء - منهم شهيد واحد جديد، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما من تحت الركام.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 241 شهيدا و609 مصابين، وجرى انتشال 513 جثمانا.