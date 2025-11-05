صحة غزة: تسلمنا جثامين 15 شهيدا أفرج عنها الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 285 جثمانًا.

وأشارت إلى التعرف حتى الآن على 84 جثمانًا من أصل 285 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الإحتلال.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.