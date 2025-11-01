مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توضح كيف أنهى ترامب سياسة تغيير الأنظمة في العالم بسياسة الصفقات

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، الجمعة، إن عهد "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" انتهى في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن واشنطن تتبنى اليوم "نهجاً واقعياً ومبنياً على الصفقات" يركز على "حماية الأمن والازدهار الأمريكيين، وبناء السلام".

وذكرت جابارد خلال كلمتها في "حوار المنامة"، وهو مؤتمر سنوي ينظمه "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في البحرين، أن "الأمن الحقيقي والاستقرار والسلام لا يمكن تحقيقه عبر العزلة، بل عبر التعاون الجماعي بين صُناع السلام الساعين نحو هدف مشترك"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت جابارد، والتي سبق أن خدمت في الحرس الوطني الأمريكي: "أتحدث اليوم بصفتي جندية، وقد شاهدت بنفسي التكلفة الباهظة للحرب، وبوصفي أعمل تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب فقد لمست بصيص أمل بالسلام".

وأوضحت أن رؤية ترامب "ترتكز على تحقيق مكاسب حقيقية، ليس للولايات المتحدة فحسب، بل لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في السلام والازدهار"، مضيفةً أن "طريقة التفكير القديمة في واشنطن يجب أن تُترك خلفنا، لأنها أعاقت تقدمناً طويلاً".

وفي ولاية ترامب الثانية، تم تركيز الأهداف الأمريكية على "الازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي".

سياسية الصفقات

واعتبرت جابارد أن "السياسة الخارجية الأمريكية ظلت على مدى عقود عالقة في حلقة مفرغة وغير مجدية من تغيير الأنظمة أو بناء الدول"، موضحةً أن تلك المقاربة "تقوم على إسقاط الأنظمة ومحاولة فرض نظام حكمنا على الآخرين، والتدخل في صراعات لم تُفهم جيداً، ثم المغادرة ونحن نحمل أعداء أكثر من الحلفاء".

وتابعت: "النتائج كانت إنفاق تريليونات الدولارات، وفقدان عدد لا يُحصى من الأرواح، وفي كثير من الحالات خلق تهديدات أمنية أكبر، مثل صعود الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش".