يدرس مسؤولو نادي الزمالك فكرة الإطاحة بالبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، وذلك بسبب النتائج الأخيرة والتي كان آخرها التعادل مع البنك الأهلي 1-1 في الأسبوع الـ12 من الدوري.

ويبحث مسؤولو نادي الزمالك عن الخيارات المتاحة بالنسبة لفريق الكرة قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري التي تقام الشهر المقبل في الإمارات.

ورغم ضيق الوقت قبل مباراة طلائع الجيش في الدوري والتي تقام يوم الإثنين المُقبل، إلا أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة استقروا على أن استمرار فيريرا لن يفيد الفريق، وهو ما تم نقله إلى جون إدوارد المدير الرياضي والذي كان أكثر المدافعين عن تجربة المدرب البلجيكي ويتمسك ببقائه.

وبتعادله مع البنك الأهلي وصل الزمالك للنقطة 19 بالمركز الرابع في جدول الدوري بفارق 4 نقاط عن سيراميكا المتصدر

وفي ظل ضيق الوقت أيضا قد يكون البديل هو مدرب محلي، خاصة في ظل صعوبة استقدام أجنبي جديد في الوقت الراهن.