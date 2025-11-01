يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم السبت، جولة أفريقية تستغرق نحو أسبوع، تشمل مصر وغانا وأنجولا.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس ألماني إلى أنجولا. وكانت آخر جولة أفريقية قام بها شتاينماير في ديسمبر من العام الماضي.

وفي مصر سيشارك الرئيس الألماني بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، المقام على مرمى البصر من الأهرامات الشهيرة عالميا في الجيزة.

ويعرض المتحف الأثري أكثر من 100 ألف قطعة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية القديمة. ولأول مرة ستُعرض المقتنيات الكاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون، بما في ذلك قناع الموت الذهبي الخاص به.

ويعتزم الرئيس الألماني استغلال زيارته إلى القاهرة لعقد محادثات ثنائية مع السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات المدعوين للحفل، حيث ستتركز المناقشات على الوضع في الشرق الأوسط بعد الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب مكتب الرئاسة الألمانية، فإن زيارة شتاينماير إلى غانا وأنجولا تهدف إلى تقدير جهود البلدين في دعم الاستقرار والسلام في غرب أفريقيا، وتعزيز الشراكة السياسية مع الدولتين، وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة.

ويرافق الرئيس الألماني في جولته وفد اقتصادي، كما تحضر زوجته إلكه بودنبندر حفل افتتاح المتحف بالقاهرة.