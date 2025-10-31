أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن انعقاد مؤتمر عالمي للهيدروجين الأخضر لأول مرة في أفريقيا على أرض مصر، يُمثل يومًا قويًا ورسالة واضحة للعالم حول التوجه المصري نحو الطاقة النظيفة.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “صناع الفرصة”، مع الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة “المحور”، مساء الجمعة، إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تأتي في توقيت مهم، وتسعى من خلالها إلى تقديم عدة رسائل قوية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أبرز هذه الرسائل تتمثل في تزعم أفريقيا في الطاقة النظيفة، مشددًا على أن انعقاد المؤتمر في مصر هو رسالة للعالم بأن القاهرة تتزعم هذا المجال في أفريقيا، مؤكدًا أن مصر تسعى لتطبيق الطاقة النظيفة لتنمية المشروعات.

ودعا العالم للمشاركة في هذا المسعى، قائلا: “هذا المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في مصر، هو رسالة قوية للعالم كله بأننا نسعى لتطبيق الطاقة النظيفة لتنمية المشروعات لدينا بالتعاون مع جميع الوزارات”.

ولفت إلى أن ثاني هذه الرسائل تتمثل في دعم التصدير وتقوية الموقف في "سيبام"، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يُمثل قيمة مضافة كبيرة لكل المشروعات، وسيكون داعمًا قويًا لمصر في عملية التصدير، موضحًا أن هذا التوجه سيقوي الموقف المصري بشكل كبير فيما يتعلق باتفاقية سيبام (CBAM) مع الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض رسومًا على واردات الكربون، علاوة على ربط الهيدروجين بالصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر هو طاقة متجددة ستستخدم في صناعات كثيرة، أبرزها صناعات الأسمدة، التي تُعد أحد المخرجات الرئيسية لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد على وجود سبق تاريخي ومبادرات حالية في هذا المجال، وهناك جاهزية واضحة من شركات مثل كيما والنصر للأسمدة والدلتا التي بدأت بالفعل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن شركة "كيما جاز" لها مبادرة وسبق في أفريقيا، حيث بدأت مشروع الهيدروجين منذ عام 1960.

وأكد أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير وتجديد هذا المشروع بما يتناسب مع قيمته وارتباطه بالهيدروجين الأخضر الحديث، وسيُعلن عنه قريبًا.