شنت إسرائيل غارات عدّة على شرقي خان يونس، السبت، ونسفت منازل شرقي مدينة غزة ومخيم البريج، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحياء عدّة في القرارة وبلدة عيسان دون الإبلاغ عن إصابات"، وأطلقت "زوارق حربية إسرائيلية قذائف في عرض بحر جنوبي قطاع غزة".

وأطلقت طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق مخيم البريج ومدينة غزة.

والجمعة، استشهد خمسة مواطنين، أحدهم متأثرًا بجروحه، في تواصل قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.