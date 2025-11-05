وزير الخارجية: غزة تحتاج دخول 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «مؤتمر شرم الشيخ كان شديد الأهمية من ناحية المخرج، وهو التوقيع على وثيقة شرم الشيخ لإنهاء الحرب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة مصر وتركيا وقطر».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن المشاركة الدولية الكثيفة على مستوى رفيع من الدول الأوروبية في المؤتمر تعكس اهتمام العالم بضرورة إنهاء الحرب الغاشمة على غزة وأهل القطاع».

وشدد على أن «هناك استحقاقات مهمة وفي مقدمتها المرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب»، موضحًا أن «المرحلة الأولى يتبقى منها بعض الأمور، خاصة إعادة باقي جثامين الرهائن، والذي تلعب فيه مصر دورًا مهمًا من خلال التحرك على الأرض لرفع الأنقاض».

ونوه أن «المساعدات تدخل إلى القطاع ولكن ليس على المستوى المأمول»، مشيرًا إلى حاجة غزة لدخول ما بين 800 إلى 1000 شاحنة يوميًا على الأقل، للتعامل مع الوضع الكارثي، والمجاعة التي كانت من صنع البشر».

وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق تعالج مسائل الانسحاب إلى الخطوط المحددة بإعادة الانتشار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل في مرحلة لاحقة.

وأكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتركيز الجهود الدولية لعدم استئناف العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، وإعادة الإعمار، ومناقشة المسائل المرتبطة بالأمن وحوكمة القطاع.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب هو الضمان الأساسي لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما في المرحلة الثانية، وهي الرسالة التي أكد عليها الرئيس السيسي، خلال لقاء نظيره في شرم الشيخ.

وأعلن أن العمل جار الآن على صياغة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن متعلق بضمانات تحصين اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن تبنيه يعكس إجماعًا دوليًا، ويضمن التعامل مع أي طرف يتملص أو يلتف على التزاماته.

