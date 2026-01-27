وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير د. بدر عبد العاطي، أجرى مباحثات مثمرة صباح اليوم الثلاثاء في عمّان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الوزيرين أكدا خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وشددا على أهمية التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتتناول المباحثات بين الجانبين سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأردن، والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.