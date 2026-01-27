وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الفرنسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى اللقاء في العاصمة أنقرة، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الوزيران التركي والفرنسي خلال اللقاء.