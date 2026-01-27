 وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الفرنسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 11:35 ص القاهرة
وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الفرنسي

وكالة أنباء الأناضول
أنقرة / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:28 ص

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى اللقاء في العاصمة أنقرة، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

ولم تتطرق المصادر إلى ما بحثه الوزيران التركي والفرنسي خلال اللقاء.


