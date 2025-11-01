قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المخيم بعدد من الآليات العسكرية، ونشر وحدات راجلة في أحياء المخيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

في شأن آخر، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على 5 دونمات و856 مترا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا في محافظة القدس من خلال "أمر عسكري" تحت مسمى "أوامر وضع يد" تم رصده.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صحفي، أن "الأمر العسكري" الذي حمل الرقم ت/65/25 يستولي على ما مساحته 5 دونمات و856 مترا من أراضي البلدة.

ويهدف هذا التحرك لإنشاء شارع استعماري يربط مستعمرة "نفي برات" بشارع رقم 437، والأمر موقع بتاريخ 18 آذار 2025، ويسري حتى تاريخ 31 كانون أول 2027، ويمنح المواطنين نافذة مدتها أسبوع للاعتراض.