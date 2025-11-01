انتشال رفات ثلاثة شهداء من حي الأمل في خان يونس

انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، رفات ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض في حي الأمل بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن طواقم الإنقاذ انتشلت رفات ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل في خان يونس.

من جانب آخر، أطلق طائرات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها على مناطق شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية شرق مخيم جباليا، شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,664، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين 22 شهيدا، منهم 5 شهداء جدد و17 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الركام.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 226 شهيدا و594 مصابا، وجرى انتشال 499 جثمانا.

كما تم استلام جثامين 30 شهيدا من الاحتلال ليرتفع إجمالي جثامين الشهداء التي تم استلامها إلى 225 جثمانا.

وقال مصدر طبي في مجمع ناصر في خان يونس، إن الاحتلال يعرف هوية أصحاب الجثامين التي يسلمها إلى غزة ولكنه يمتنع عن الإفصاح عن الأسماء، موضحا أن من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد وذلك لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة.

وأضاف، أن أغلب الجثامين تغيرت ملامحها بسبب التحلل، وبعض الجثامين تظهر تعرض أصحابها للتعذيب لدرجة تغيير الملامح، وبعض الجثامين فارغة من الداخل ومحشوة بالقطن ما يعني سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء، كما ظهرت علامات تعذيب بقضبان حديدية ساخنة على البطن ما تسبب بحروق شديدة قبل الوفاة.